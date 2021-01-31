وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة: مجتمع عمراني راق ومتطور.. ويوفر فرص عمل لـ 750 عاملا

مدينة أسوان الجديدة

بانوراما جمالية جديدة على صفحة نهر النيل الخالد

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الشريط النهرى والصوت والضوء لكوبرى أسوان الملجم

إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات بالمدينة

المدينة تمثل مجتمع عمرانى متطور وراقى لما تمتلكه من مقومات فى الأعمال الإنشائية وخدمات حضارية وجمالية منقطعة النظير









تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية إستقبال العديد من الوفود والوزراء للإطلاع على حجم الأعمال الجاري تنفيذها والتى تستهدف إقامة مشروعات تنموية وخدمية متنوعة.









ويتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان بتكلفة إستثمارية تصل لنحو مليار و 22 مليون جنيه ، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملًا وفنيًا ومهندسًا ، ويضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين ، كما يضم مشروع الشريط النهرى أيضًا الممشى السياحى الجارى بطول 1500 متر ، بينما يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم ، فضلًا عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجارى الترفيهى بمساحة 11.70 فدان، علاوة على أن مشروع الشريط النهرى يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج .





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ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير الإسكان على الدعم اللامحدود الذى تقدمه الوزارة لمحافظة أسوان لدفع عجلة العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي ستعود بالنفع على المواطن الأسوانى في القريب العاجل .





ولفت أشرف عطية إلى أنه من أبرز المشروعات التي تم التنسيق عليها مشروع الصوت والضوء لكوبرى أسوان الملجم ببانوراما جمالية لمدخل نيل أسوان على غرار كوبرى روض الفرج ، بجانب إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المبانى وبالتالي تخفيف الضغظ والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة من خلال خلق تجمع عمرانى وإجتماعى وإقتصادى متكامل يهدف إلى استيعاب 70 ألف نسمة ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها .





فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وحي الصداقة إلى النزول ميدانيًا وتنظيم معسكر عمل شارك فيه مجموعات شبابية وهو ما أسفر عن لوحة جمالية للمنطقة من النظافة العامة دهان بلدورات، والتطوير والتجميل .





وكانت قد تحولت شكوى المواطنين المقيمين بعمارات الإسكان الإجتماعي خلف الألبان بمنطقة الصداقة الجديدة، التابعة لمحافظة أسوان، بإجمالى 45 عمارة من سوء حالة النظافة العامة إلى لقطة مضيئة .





هذا وتمثل مدينة أسوان الجديدة بانوراما جمالية تم إنشاؤها على صفحة نهر النيل الخالد حيث تساهم المدينة الجديدة فى توفير سكن مناسب للشباب.





وكانت الشركة المانحة لشهادات "الأيزو" العالمية "شركة QCS" قد أوصت بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "الأيزو 45001"، وشهادة "الأيزو 9001" فى مجالى الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.







وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على هذه المدينة التى أقيمت وتستكمل مسيرتها التنموية فى طفرة غير مسبوقة على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء إنها مدينة أسوان الجديدة.

فقد كان هناك إنجاز كبير لم تشهده أرض الكنانة من قبل، والذى جاء ليتحقق حلم الشباب بإنشاء مدن جديدة تعد باكورة ونواة حقيقية لمجتمع عمرانى متطور وراقى لما تمتلكه من مقومات فى الأعمال الإنشائية، وخدمات حضارية وجمالية منقطعة النظير.

ومن جانبه قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والمشرف على جهاز توشكى بأن مدينة أسوان الجديدة جار تنفيذ العديد من المشروعات بها منها "الشريط النهرى" والتى تشمل: "منطقة الفيلات الجارى تنفيذها، والممشى السياحى، والحديقة النيلية، والمسرح الرومانى، وكبارى المشاة"، بالإضافة إلى أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع .





وتابع بأن الشريط النهرى بالمدينة على مساحة 1050 فدانًا، وتبلغ المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم 66 فيلا "كاملة التشطيب" جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فدانًا حيث تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات، كما يضم الشريط النهرى 80 فيلا أخرى ، جارى تنفيذ 63 فيلا منها "كاملة التشطيب، وجارٍ تنفيذ الممشى السياحى بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح رومانى - مناطق خضراء - مراسٍ سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار السيارات)، لخدمة جميع أهالى أسوان.





وأكمل أن مشروعات الخدمات المنفذة بالمدينة بلغ عددها 26 مشروعًا منها: (5 حضانات للأطفال - مدرسة تعليم أساسى – ملعبان خماسيان – مركز تنمية رياضية – وحدتان صحيتان – مبنى إسعاف – 4 أسوق تجارية – مبنى مؤقت لجهاز المدينة – بوابة المدينة – مركز صحى – مبنى للبريد – مسجد – نقطة شرطة - وحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان)، وجارى تنفيذ ( 3 مدارس للتعليم الأساسى – مدرسة ثانوى سعة 19 فصلًا – حضانة أطفال – ملعب خماسى – مركز صحى حضرى – مركز تجارى – مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها 3 محال تجارية – وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية – مبنى إدارى لجهاز المدينة – مركز شباب - مستشفى عام سعة 158 سريرا – مجمع للمعاهد الأزهرية - حديقة بالحى الأول ) .





وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأن مشروع الإسكان الإجتماعى أصبح علامة مميزة بالمدينة، فهناك 6720 وحدة سكنية بالمدينة ما بين وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وأخرى جارى تنفيذها خلال الوقت الحالى حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4600 وحدة سكنية تقريبًا وجارى العمل فى 2220 وحدة سكنية أخرى، وتم تنفيذ 1840 وحدة بـ92 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحيين الثانى والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين .

وفى هذا الإطار قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها داخل نطاق مدينة أسوان الجديدة والتي من بينها مشروع الشريط النهرى والذى يعد نقله حضارية وسياحية .