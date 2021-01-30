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الصحة توجه رسالة مهمة بشأن تسجيل حجز لقاح كورونا.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 08:15 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال المهندس إيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق الموقع الالكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا تجريبيا لمدة 3 ساعات، مؤكدا أنه كان هناك تفاعل كبير من المواطنين مع موقع التسجيل خلال أول ساعة من البث التجريبي.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقع الالكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا تلقي أكثر من 10 آلاف طلب خلال أول ساعة من إطلاقه.


وأوضح أن هناك ثلاث طرق للتسجيل علي الموقع الخاص بتلقي لقاح كورونا، مشيرا إلي أن أول هذه الطرق التسجيل علي الموقع الرسمي لتلقي اللقاح، معقبا: "الغير قادرين علي التعامل مع الموقع يمكنهم الاتصال علي الخط الساخن وتسجيل بياناته عن طريق، وإذا لم يتمكن يستطيع التوجه إلي أحد المستشفيات التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا".

وأشار مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إلي أن المواطن يستطيع الدخول علي الموقع لتسجيل طلب تلقي اللقاح فور اطلاق الموقع رسميا خلال الأيام المقبلة، موضحا: "أول ما يتم الإعلان عن إطلاق الموقع رسميا يستطيع المواطن الدخول وتسجيل بياناته عليه، المتمثلة في الاسم ورقم التليفون والحالة الصحة  وسوف يرتب الموقع أولويات تلقي اللقاح تلقائيا للأفراد".

وتابع مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن المنظومة الإلكترونية بوزارة الصحة جاهزة، مؤكدا أنه سوف يتم إطلاق الموقع الإلكتروني بشكل رسمي عندما تتوفر الجرعات بشكل كافٍ.

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