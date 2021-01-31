صناعة القرار فى الأزمنة الحرجة .. الهيمنة العقلية

استراتيجية المهيمنة هي الاستراتيجية التي هي أفضل من كل الاستراتيجيات البديلة التي يمكن للاعب اختيارها، بغض النظر عن أي تحرك من جانب الخصوم.





هذا لأن الاستراتيجية المهيمنة للاعب هي أفضل استراتيجية يمكن أن يختارها من منظور إستراتيجي، لأنها التي ستؤدي إلى أكبر عائد له.





هناك نوعان من الاستراتيجيات المهيمنة: استراتيجيات المهيمنة بدقة وقوة والاستراتيجيات المهيمنة الضعيفة:





1- تكون الاستراتيجية مهيمنة بشكل صارم إذا كان اختيارها يعطي دائمًا نتيجة أفضل من اختيار إستراتيجية بديلة، بغض النظر عن التحركات التي يقوم بها اللاعبون الآخرون.





2- تكون الإستراتيجية مهيمنة بشكل ضعيف إذا كان اختيارها يعطي دائمًا نتيجة جيدة مثل أو أفضل من اختيار استراتيجية بديلة.





تخيل سيناريو تحصل فيه اللعب على خيارين:

الأول يمكنك الحصول على 10 دولارات الآن.

الثانى يمكنك قلب عملة معدنية، وإذا سقطت العملة على وجهها، فستحصل على 10 دولارات، ولكن إذا هبطت العملة على الوجه الآخر، فلن تحصل على شيء.





من الواضح أن الإستراتيجية السائدة في هذه الحالة هي أخذ 10 دولارات مقدمًا، لأن اختيار قلب العملة سيحقق لك نتيجة إما جيدة أو أسوأ.





ضع في اعتبارك موقفًا تتنافس فيه شركتان، تدعى Startupo و Megacorp ، في سوق جديد، يحتوي هذا السوق على منتج واحد يباع في نسختين مختلفتين: نسخة المستهلك البسيطة والنسخة الاحترافية المعقدة. كلا الإصدارين من المنتجات مربحان بنفس القدر للشركة التي تبيعهما.





يهتم معظم الأشخاص في السوق (80٪) بنسخة المستهلك، وقليل (20٪) فقط مهتمون بالنسخة الاحترافية، ويمكن لكل شركة أن تقرر ما إذا كانت تريد بيع النسخة الاستهلاكية أو النسخة الاحترافية من المنتج.





إذا قررت كلتا الشركتين بيع نفس النوع من المنتجات، فيجب على الشركتين تقسيم السوق لهذا المنتج، خلاف ذلك، كل شركة لديها المستهلك الكامل أو السوق المهنية لنفسها.





على هذا النحو ، لدى كل شركة استراتيجيتان محتملتان للاختيار من بينها، وهناك أربع نتائج محتملة:





1- كلتا الشركتين تدخل السوق الاستهلاكية. هذا يعني أن الشركتين تقسم السوق الاستهلاكية (الذي يمثل 80٪ من إجمالي حصة السوق)، وبالتالي تحصل كل شركة على 40٪ من إجمالي حصة السوق.





2- كلا الشركتين تدخل السوق المهنية او الاحترافية. هذا يعني أن الشركتين تقسم السوق المهني (الذي يمثل 20٪ من إجمالي حصة السوق)، وبالتالي تحصل كل شركة على 10٪ من إجمالي حصة السوق.





3- تدخل Startupo السوق الاستهلاكية ،4- وتدخل Megacorp السوق المهنية الاحترافيه. هذا يعني أن Startupo تحصل على السوق الاستهلاكية الكاملة (80٪ من إجمالي حصة السوق) ، وتحصل Megacorp على السوق المهني الكامل (20٪ من إجمالي حصة السوق). أو تدخل Megacorp السوق الاستهلاكية ، وتدخل Startupo السوق المهنية الاحترافيه. هذا يعني أن Megacorp تحصل على السوق الاستهلاكية الكاملة (80٪ من إجمالي حصة السوق) ، و Startupo تحصل على السوق المهني الكامل (20٪ من إجمالي حصة السوق).





بناءً على ذلك، إذا اختارت شركة ما دخول السوق الاستهلاكية ، فإنها تعلم أنها ستحصل إما على 40٪ أو 80٪ من إجمالي حصة السوق.





على العكس من ذلك ، إذا اختارت شركة دخول السوق المهنية ، فإنها تعلم أنها ستحصل إما على 10٪ أو 20٪ من إجمالي حصة السوق. وفقًا لذلك ، بالنسبة لكلا الشركتين ، تتمثل الإستراتيجية السائدة في هذا السيناريو في دخول السوق الاستهلاكية ، نظرًا لأنه بغض النظر عن الحركة التي تقوم بها الشركة الأخرى ، سينتهي الأمر بالحصول على جزء أكبر من حصة السوق بهذه الطريقة.





على العكس من ذلك ، بالنسبة لكلا الشركتين ، تتمثل الإستراتيجية المهيمنة في دخول السوق الاحترافي، لأنه بغض النظر عن الحركة التي تقوم بها الشركة الأخرى، سينتهي الأمر بالحصول على جزء أصغر من حصة السوق بهذه الطريقة.





لاحظ أن هذا السيناريو يمكن أن يصبح أكثر تعقيدًا من خلال إضافة المزيد من المتغيرات التي تظهر بشكل متكرر في الحياة الواقعية ، مثل اللاعبين الإضافيين والمنتجات الإضافية وهوامش الربحية المختلفة للأسواق المختلفة. ومع ذلك ، على الرغم من أن هذه العوامل الإضافية تجعل الحسابات أكثر تعقيدًا بعض الشيء ، فإن الفكرة الأساسية وراء الاستراتيجيات المهيمنة والمهيمنة تظل كما هي تمامًا.





في السيناريوهات التي يوجد فيها لاعب واحد فقط ، لا يزال من الممكن أن تكون هناك استراتيجيات مهيمنة قوية ومهيمنة ضعيفة. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك موقفًا تسير فيه على طول الشارع ، وأنت تعلم أنك بحاجة إلى عبور الطريق. عندما تصل إلى أول مسارين ممكنين (ومتطابقين) يمكنك استخدامهما ، يتحول الضوء إلى اللون الأحمر.





لديك الآن استراتيجيتان للاختيار من بينها:

1- انتظر حتى يتحول الضوء عند معبر المشاة إلى اللون الأخضر.

2- استمر في التقدم حتى تصل إلى معبر المشاة التالي ، ثم اعبر.





نظرًا لأن هدفك هو تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في الانتظار عند معبر المشاة ، فإن الإستراتيجية السائدة او المهيمنه في هذه الحالة هي الاستمرار حتى تصل إلى الرصيف التالي. هذا لأنه إذا قررت العبور عند معبر المشاة الحالي ، فسيتعين عليك الانتظار طوال الوقت الذي يستغرقه الضوء ليتحول إلى اللون الأخضر. على العكس من ذلك ، إذا واصلت التقدم حتى تصل إلى ممر المشاة التالي ، فبمجرد وصولك إلى هناك ، سيحدث أحد الأشياء الثلاثة:





1- سوف تصل إلى المعبر الثاني تمامًا كما يتحول الضوء إلى اللون الأحمر، وفي هذه الحالة سيتعين عليك الانتظار نفس الفترة الزمنية التي كان عليك أن تنتظرها عند أول ممر للمشاة ، وهو ما يمثل نتيجة تساوي النتيجة التي لو اخترت الانتظار عند أول ممر للمشاة.





2- ستصل إلى المعبر الثاني بينما يكون الضوء أحمر بالفعل ، وفي هذه الحالة سيتعين عليك الانتظار لوقت أقل مما كنت ستنتظره عند المعبر الأول ، وهو ما يمثل نتيجة أفضل من النتيجة التي كنت ستحصل عليها حصلت عليها إذا اخترت الانتظار عند أول ممر للمشاة.





3- ستصل إلى المعبر الثاني بينما يكون الضوء أخضر ، وفي هذه الحالة لن تضطر إلى الانتظار على الإطلاق، وهو ما يمثل أيضًا نتيجة أفضل من النتيجة التي كنت ستحصل عليها إذا اخترت الانتظار عند أول ممر للمشاة. نظرًا لأن استراتيجية الذهاب إلى المعبر التالي تؤدي إلى نتيجة مساوية أو أفضل من نتيجة الانتظار عند المعبر الحالي ، فهي الاستراتيجية المهيمنة الضعيفة في هذه الحالة.





لاحظ أنه في هذه المباره العقلانيه ، على الرغم من وجود لاعب واحد فقط ، يمكن اعتبار مفهوم "الحظ" ، في شكل ما إذا كان الضوء التالي سيكون أخضر أو أحمر أم لا ، على أنه يمثل لاعبًا ثانيًا. ومع ذلك ، يم مباره كن أن يحدث مفهوم الهيمنة الإستراتيجية في ظروف أبسط ، حيث لا يوجد عنصر من عناصر الحظ. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك موقفًا تحتاج فيه إلى الاختيار بين شراء أحد منتجين متطابقين، مع الاختلاف الحيد بين المنتجين هو أن أحدهما يكلف 5 دولارات ، والآخر يكلف 10 دولارات من غير معرفه السبب. إذا كان هدفك هو تقليل مبلغ المال الذي تنفقه، فمن الواضح أن شراء المنتج الأرخص هو الاستراتيجية السائدة في هذه الحالة.





هناك حالات لا يهيمن فيها أي من الاستراتيجيات الممكنة أو سائدة. يشار إلى أنها إستراتيجية لازمة ، ويشار إلى المباراة التي ليس لها هيمنة إستراتيجية على أنها عبة غير متعدية. هذا يمثل حقيقة أنه لا توجد مرحلة انتقالية ، مما يعني أنه لمجرد أن الإستراتيجية أ أفضل من الإستراتيجية ب ، والاستراتيجية ب أفضل من الإستراتيجية ج ، فهذا لا يعني أن الإستراتيجية أ أفضل من الإستراتيجية ج. يمكن أن تساعدك محاسبة الهيمنة الإستراتيجية على اتخاذ قرارات أفضل.





من أجل أخذ الهيمنة الإستراتيجية في الحسبان ، يجب عليك أولًا تقييم الموقف الذي أنت فيه ، ومراعاة جميع الحركات المحتملة التي يمكنك القيام بها أنت وخصومك، بالإضافة إلى نتائج تلك التحركات ومدى تفضيلها. كل نتيجة.





بمجرد قيامك بتعيين شجرة اللعبة الكاملة ، وتصنيف النتائج الخاصة بك حسب الأفضلية ، يمكنك المضي قدمًا لتحديد استراتيجياتك المهيمنة قويه والمهيمنة ضعيفه، باستخدام المعايير التي رأيناها أعلاه. ثم ، إذا كانت لديك إستراتيجية مهيمنة ، فاستخدمها. خلاف ذلك ، حاول تحديد أي استراتيجيات مهيمنة لديك استخدامها. على سبيل المثال ، لنفترض أن لديك ثلاث استراتيجيات محتملة ، تسمى أ ، ب ، ج : اولا: إذا كانت الإستراتيجية "أ" أفضل من الإستراتيجية "ب" والاستراتيجية "ج" ، فهذا يعني أن الإستراتيجية "أ" هي الإستراتيجية السائدة ، وبالتالي يجب عليك استخدامها. 2- إذا كانت الإستراتيجية (أ) تساوي الإستراتيجية (ب) ، ولكن كلاهما أفضل من الإستراتيجية (ج) ، 3- فهذا يعني أن الإستراتيجية (ج) هي إستراتيجية مهيمنة ، وبالتالي يجب عليك استخدامها. في المواقف الأكثر تعقيدًا ، قد تختار استبعاد الاستراتيجيات الضعيفه بشكل متكرر ، في عملية تسمى الإلغاء المتكرر للاستراتيجيات المهيمنة .





في النهاية ، القيام بذلك إما مع استراتيجية واحدة مهيمنة لاستخدامها ، أو مع عدد من الاستراتيجيات القابلة للتطبيق على قدم المساواة والتي يمكنك الاختيار من بينها. ويمكن أن تكون فى الحالة التالية: 1- العمل على خلق استراتجيات مهيمنة. 2- أو افتراض أن خصومك سوف تتجنب الاستراتيجيات المهيمنة. ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات المحتملة لهذا فمثلا يهناك تقدير خطأ لأي من الأسباب التالية:





1- إنهم يعرفون شيئًا لا تعرفه أنت.





2- لديهم أهداف مختلفة عما تتوقع منهم.





3- إنهم يتصرفون بطريقة غير عقلانية ، ولا يفعلون ما هو الأفضل لهم من منظور استراتيجي.





على هذا النحو ، كلما تمكنت من تقدير معرفة خصومك وتفضيلاتهم بشكل أفضل ، وكلما كان خصومك أكثر عقلانية ، زاد احتمال تصرفهم بالطريقة التي تتوقعها منهم ، عندما يتعلق الأمر بالهيمنة الإستراتيجية. علاوة على ذلك ، كلما زادت سيطرة استراتيجية معينة على الآخرين ، زادت ثقتك في أن الخصم سيستخدمها ، وكلما زادت قوة سيطرة الآخرين على استراتيجية معينة ، زادت ثقتك في أن الخصم سيتجنبها .







