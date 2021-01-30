10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أحذية في فيصل

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها لاخماد حريق نشب في مخزن احذية بمنطقة الطوابق في فيصل.





تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية ب ١٠ سيارات اطفاء لاخماد الحريق.









وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.



