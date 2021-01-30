مصرع شخصين وإصابة 2 فى حادث تصادم بالأقصر .. صور

لقي اثنان مصرعهما وأصيب 2 آخران في تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي، بقرية الدبابية التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.





كان قد تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم "6572 ص.ف.ق" ، وسيارة ربع نقل تحمل رقم "8578 ص.ف.أ"، أمام قرية الدبابية التابعة لمجلس قروي الشغب .





أسفر ذلك عن إصابة "عبد العزيز طه، ومؤمن أحمد أبو المجد، بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى إسنا، ووفاة كل من "مبارك درويش طه" مقيم بمحافظة الجيزة، و" محمد حامد محمود" مقيم بقرية الطود بالأقصر ، وتم وضعهما بمشرحة مستشفى إسنا التخصصي.



