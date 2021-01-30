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فن

جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور

السبت 30/يناير/2021 - 09:17 م
جمال مبارك
جمال مبارك
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أحمد إبراهيم
حرص عدد كبير من الفنانين والمبدعين والمسؤولين على تقديم واجب العزاء فى خبير التجميل الراحل محمد الصغير الذى يقام داخل منزله فى مدينة السادس من اكتوبر. 

وتستقبل العزاء ابنته الاعلامية مها الصغير وزوجها الفنان احمد السقا وابنه ياسين وكان من بين الحضور جمال مبارك الذى حرص على تقديم واجب العزاء  فى يومه الثانى. 

وحضر من الفنانين احمد حلمى ومحمد هنيدى وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم ووزوجها الإعلامى رامى رضوان ماجد المصرى، شيرين رضا، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، محمد جمعة، أحمد رزق، عمرو يوسف، عماد زيادة، أحمد زاهر وزوجته وأولاده،، رامى صبرى، المطرب أبو والسيناريست والمنتج الدكتور مدحت العدل. 

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى مصفف الشعر الشهير محمد الصغير بكلمات مؤثرة نرصدها لكم فى السطور التالية .. 

نجل أحمد السقا 

وجه ياسين احمد السقا، نجل الإعلامية مها الصغير، رسالة إلى جده مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر "ياسين" صورة تجمعه بجده ووالدته وأفراد عائلته خلال احتفالات بعيد ميلاده العام الماضي  الذي يتوافق يوم 30 يناير وكتب "يا حبيبي يا حمودي وحشني أوي متعود كل 30 يناير ييجي ويزورني ويحتفل معايا بعيد ميلادي .. ونقعد ونهزر ونتفرج على أفلام في عيد ميلادي ..السنة مقدرتش.. حتوحشني ياحبيب الملايين .. انت قلت انك مبسوط .. يبقى انا مبسوط.. يافنان الأعظم عالميا .. ربنا يرحمك".

مها الصغير

استعادت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ذكرياتها مع والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت مها، صورة لها بصحبة والدها عبر حسابها على إنستجرام: وعلقت "وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة.. رحل محمد الصغير.. أبي وبطلي، واستقامة ظهري

شريهان

نعت الفنانة شريهان مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت شريهان عبر حسابها على "تويتر" صورة للراحل وعلقت قائلة "‏فراقك ألم و وجع مؤلم جدًا ... مش قادره استوعب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين".


مصطفى قمر 

نعى الفنان مصطفي قمر، مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وكتب مصطفى قمر عبر حسابه علي "انستجرام" قائلًا "‏انعي ببالغ الحزن والاسي صديقي العزيز محمد الصغير ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان 🙏🙏🙏"

كريم فهمي 

نعى الفنان كريم فهمي، محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا. 

ونشر كريم فهمي عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة للراحل  وعلق قائلا " ربنا يرحمه يارب". 

هانى شاكر

نعى أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، الفنان هانى شاكر، مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وكتب هاني شاكر عبر حسابه علي "انستجرام" قائلًا: "‏انعي ببالغ الحزن والاسي صديقي العزيز محمد الصغير ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان 🙏🙏🙏" 
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور
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