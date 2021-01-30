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خالد مرتجى: كل مسحات لاعبي الأهلي سلبية.. والاستقبال في الدوحة أسطوري.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:59 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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هاني حسين
قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن كل مسحات لاعبي الفريق سلبية باستثناء المدير التنفيذي العميد محمد مرجان جاءت نتيجته إيجابية ولم تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف خالد مرتجي في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حسين الشحات عنده إجهاد في العضلة الخلفية".

وتابع خالد مرتجي: "وجدنا استقبالا أسطوريا من أعضاء الجالية المصرية في الدوحة، وأنا كنت حاسس اني واقف في ملعب به 80 ألف مشجع أهلاوي".

وأكمل خالد مرتجي: "أصبنا بالقشعريرة من الاستقبال الحافل من الجماهير للبعثة، وشعرنا بأهمية وعظمة النادي الأهلي".

ولفت خالد مرتجي إلى أن "الجماهير صنعت مجد النادي الأهلي.. والأهلي ملك لمن صنعوه وهو الجمهور ونتشرف بأننا جزء من الجمهور ونسعى لإسعاده ، مضيفا: "نحن في فقاعة طبيبة وممنوع الدخول أو الخروج ومقيمين في الفندق باستمرار".
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