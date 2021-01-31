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فن

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجها

الأحد 31/يناير/2021 - 01:21 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت دنيا سمير غانم في الصورة برفقة زوجها الاعلامي رامي رضوان وشقيقة زوجها " رضوي رضوان", وكانت دنيا قد حرصت علي تهنئة رضوي بمناسبة يوم مولدها برسالة مؤثرة.

وعلقت علي الصورة قائلة :" عيد ميلاد سعيد يا جميلة, اتمني انك تحققي كل اللي بتحلمي بيه بحبك اوي".





من ناحية أخرى انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير بطولتها المطلقة الأولى في عالم السينما وهو فيلم "تسليم أهالى" .

فيلم "تسليم أهالي"، يعد تجربة البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم، بعدما قدمت دور البطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.
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