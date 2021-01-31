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رياضة

الجونة: مفاوضات الأهلي لضم بواليا استغرقت 3 ساعات

الأحد 31/يناير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن مفاوضات الأهلي والجونة لضم والتر بواليا استغرقت 3 ساعات فقط وتمت الصفقة.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن الزمالك قدم عرضا ماديا بجانب مصطفى فتحي لضم والتر بواليا لكن عرض الأهلي كان أفضل من الناحية المالية.

وتابع أن بواليا يحتاج إلى الصبر فقط مع الأهلي مع إحرازه لأول هدف ستسير الأمور معه بشكل جيد، مؤكدا أنه قادر على صناعة الفارق مع القلعة الحمراء. 

وأضاف أن إدريس امبوبو لاعب الفريق والمنضم حديثا إلى الجونة يحتاج إلى صبر فقط وسيصبح مثل بواليا.

وأتم أن الأهلي لم يتفاوض مع الجونة لضم أحمد حمدي خلال فترة انتقالات الشتوية الجارية.
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