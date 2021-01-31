البابا| كابتن ماجد الحقيقي.. أسطورة السعودية الذي تزوج كرة القدم.. فيديو

كل عاشق لكرة القدم في وطننا العربي يدرك قيمة ومتعة كرة القدم السعودية التي تمتلئ بالأساطير مثل سامي الجابر وسعيد العويران ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان ومحمد نور وغيرهم العشرات، لكنك إذا أردت الحديث عن لاعب بمثابة نافذة تطل منها على الكرة الخضراء، فبالطبع ستجد أمامك موهبة ماجد عبد الله أسطورة العالمي (نادي النصر) خير اختيار، خاصة مع مسيرته الكروية التي امتدت لـ22 عامًا، وشهدت بواكير الإنجازات والنجاحات لكل من المنتخب السعودي ونادي النصر.





وكما قالوا رب صدفة خير من ألف ميعاد، جاءت حلقة برنامج "البابا" قبل ساعات من فوز النصر على غريمه الهلال (الزعيم) بثلاثية نظيفة. لكن بالطبع هذا لم يكن انحيازًا للأصفر، خاصة وأن الحلقة حملت إشارات لأساطيره الكبار.





في البداية عندما تحدث عن ماجد عبد الله يلفت نظرك تشابه الاسم بينه وبين مسلسل الأنمي الشيهر "كابتن ماجد" خاصة وأن كلاهما لديه قدرات خارقة، لكن بدون انحياز، فقدرات ماجد الخارقة على أرض الواقع أكثر قدرة على إدهاشك من كابتن تسوباسا الياباني الكرتوني، لكن الأمر ليس مجرد تشابه أسماء، بل المفاجئ أن كابتن ماجد سمي على اسم الكابتن ماجد عبد الله .





في الحلقة السادسة من برنامج "البابا" نعيش معًا قصة الأسطورة ماجد عبد الله، الملقب عن جدارة واستحقاق بلقب بيليه العرب، فهو هداف الكرة العربية والآسيوية بـ533 هدفًا، كما أنه قاد المنتخب السعودي لتحقيق أول بطولة في تاريخه فضلا عن الصعود لكأس العالم للمرة الأولى عام 1994.





برنامج البابا تقديم وإعداد حسام حسن، وتصوير نور المصري، مونتاج حسام الهواري.







