ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

البابا| كابتن ماجد الحقيقي.. أسطورة السعودية الذي تزوج كرة القدم.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
كل عاشق لكرة القدم في وطننا العربي يدرك قيمة ومتعة كرة القدم السعودية التي تمتلئ بالأساطير مثل سامي الجابر وسعيد العويران ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان  ومحمد نور وغيرهم العشرات، لكنك إذا أردت الحديث عن لاعب بمثابة نافذة تطل منها على الكرة الخضراء، فبالطبع ستجد أمامك موهبة ماجد عبد الله أسطورة العالمي (نادي النصر) خير اختيار، خاصة مع مسيرته الكروية التي امتدت لـ22 عامًا، وشهدت بواكير الإنجازات والنجاحات لكل من المنتخب السعودي ونادي النصر.

وكما قالوا رب صدفة خير من ألف ميعاد، جاءت حلقة برنامج "البابا" قبل ساعات من فوز النصر على غريمه  الهلال (الزعيم) بثلاثية نظيفة. لكن بالطبع هذا لم يكن انحيازًا للأصفر، خاصة وأن الحلقة حملت إشارات لأساطيره الكبار.

في البداية عندما تحدث عن ماجد عبد الله يلفت نظرك تشابه الاسم بينه وبين مسلسل الأنمي الشيهر "كابتن ماجد" خاصة وأن كلاهما لديه قدرات خارقة، لكن بدون انحياز، فقدرات ماجد الخارقة على أرض الواقع أكثر قدرة على إدهاشك من كابتن تسوباسا الياباني الكرتوني، لكن الأمر ليس مجرد تشابه أسماء، بل المفاجئ أن كابتن ماجد سمي على اسم الكابتن ماجد عبد الله .

في الحلقة السادسة من برنامج "البابا" نعيش معًا قصة الأسطورة ماجد عبد الله، الملقب عن جدارة واستحقاق بلقب بيليه العرب، فهو هداف الكرة العربية والآسيوية بـ533 هدفًا، كما أنه قاد المنتخب السعودي لتحقيق أول بطولة في تاريخه فضلا عن الصعود لكأس العالم للمرة الأولى عام 1994.

برنامج البابا تقديم وإعداد حسام حسن، وتصوير نور المصري، مونتاج حسام الهواري.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدأ حياته بالإسماعيلي.. وفاة أسطورة كرة القدم السعودية

الإصابة تبعد حمد الله عن النصر السعودي لمدة أسبوعين

خبر سار لجماهير النصر السعودي

حمد الله نجم النصر السعودي يغادر إلى المغرب

عبد الرزاق حمد الله على رأس التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال آسيا 2020

وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

ترشيحاتنا

بيعرف يسجل في الكبار.. أرقام مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

أخبار الزمالك.. انضمام مروان حمدي للقلعة البيضاء.. وزيارة وفد من مرشحي اتحاد الكرة الليبي

ليلة مرعبة في طهران .. الأسباب الحقيقية وراء صافرات الإنذار بـ إيران

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

الكويت تفرض رسوما إضافية على المغادرين والقادمين

شديدة العدوى.. دراسة تحدد 4 علامات تشير إلى إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة