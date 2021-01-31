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أخبار العالم

لا يجب التسامح معها.. الإمارات تحذر من قومية اللقاح في مواجهة كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:09 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، رفض أبوظبي لفكرة قومية اللقاح خلال معركة مواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر:"نحن جميعًا ندرك جيدًا التحديات التي تواجهنا على مستوى العالم في هذا الوباء وضرورة العمل معًا".

وأضاف:"لا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركتنا المشتركة لهزيمة كوفيد 19".

إلى ذلك، حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس  من "النزعة القومية في اللقاحات" قائلا إن هناك "خطرا حقيقيا في أن الأدوات نفسها التي من شأنها المساعدة في القضاء على الوباء - اللقاحات - قد تفاقم" انعدام المساواة على مستوى العالم.

وسلط الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الضوء على تداعيات نقص الإمدادات على برامج التطعيم الواسعة، حتى في دول غنية. وتتصاعد المخاوف من أن دول العالم المتطورة تستأثر باللقاحات على حساب الدول الأكثر فقرا.


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