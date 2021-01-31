غدا.. 4 منتخبات تغادر القاهرة بعد وداع مونديال اليد

تغادر مطار القاهرة الدولي، غدًا الاثنين، منتخبات إسبانيا والسويد وفرنسا والدنمارك، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات منتخبات إسبانيا والسويد وفرنسا والدنمارك ، وعددهم 147راكبا، من قبل فريق من العلاقات بمطار القاهرة، وتقديم كافة التسهيلات لإجراءات السفر الخاصة بهم علي الخطوط الجوية الأيبيرية ، ومصر للطيران ، ولوفتهانزا الألمانية، وطيران Sunclass Airlines ، وذلك بعد وداع البطولة.





وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.



