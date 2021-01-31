تعبت كتير وكدا كفاية.. شاهد | ميمى جمال تعلن اعتزالها الفن على الهواء

قالت الفنانة الكبيرة ميمى جمال إنها قدمت أعمالا كبيرة منذ الصغر، منها مع زوجها الفنان حسن مصطفى ومنها بمفردها، وبعد وفاة زوجها شعرت أنها بدون سند وظهر وتعبت نفسيًا كثيرًا.









وأضافت الفنانة الكبيرة ميمى جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى عرض عليها فيلم "لف ودوران"، بطولة الفنان أحمد حلمى.









وأشارت إلى أنها قررت الاعتزال بعد آخر عمل شاركت فيه مع أحمد حلمى ، معلقة: "أنا حسيت إ نى عايزة أعوض الفترات اللى فاتت من حياتى اللى معشتهاش كويس".









وتابعت: "أنا دلوقتى بعيش حياة ماعشتهاش قبل كدا مع أولادى وأحفادى.. ومستريحة وربنا يبعد عنكم المرض والكورونا"، موجهة الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنها من الجمهور.







