تموين الوادي الجديد: طرح مشروع المنطقة اللوجيستية بالخارجه للاستثمار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الوادي الجديد ، عن بدء طرح مزايدة عامة لإقامة المنطقة اللوجستية بالوادي الجديد، للشركات والكيانات المتخصصة في إنشاء وتشغيل المناطق التجارية، وذلك على مساحة 100 فدان بمركز الخارجة.





أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أن طرح المشروع يأتي تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية، وبناءً على بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة والذي يهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.





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من جانب آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من تركيب مواسير خطوط الانحدار بمشروع الصرف الصحي المشترك بين قريتي أولاد عبد الله "تنيدة" بالمركز.





أكد المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد، انه تم الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار بطول 7 كم بمرفق الصرف الصحي الجاري تنفيذه بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.





أوضح عبد الحكم، أن المشروع يضم خطوط انحدار ومحطتي رفع ومحطة معالجة وغابة شجرية على مساحة 2 كم2، بقرية أولاد عبد الله، كما أن المشروع من الممكن أن يستوعب الصرف الصحي لقرية ذخيره.





من ناحية اخري وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ مبادرة لزراعة أشجار التوت في المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.





أكد الزملوط، في تصريح صحفي، أنه من خلال مبادرة زراعة التوت بالمدارس سيجري منح كل مدرسة 50 شجرة توت بالمجان لزراعتها بالمدرسة لنشر زراعة هذا الشجر لتفعيل المبادرة الرئاسية "وادي الحرير" لإعادة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد.





أضاف المحافظ، أن المحافظة تدعم كل الخطوات والجهود الخاصة بإحياء إنتاج الحرير الطبيعي سواء من خلال تسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال أو من خلال تنفيذ دورات تدريبية للشباب لتدريبهم على زراعة التوت وإنتاج الحرير وتقديم تسهيلات لنشر زراعة نبات التوت وإقامة صناعات الحرير بالتوازي معها.



