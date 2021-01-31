توقف عمليات إطفاء مخزن أحذية فيصل بعد انهيار السقف على القوات.. وإنقاذ 15 أسرة بالعقار

أوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء أمس عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لبسبب شروع سقف بدروم العقار على الانهيار على القوات أثناء التعامل مع النيران.





وأفادت مصادر أمنية أن الحريق نشب مساء أمس في "بدروم" يستخدم لتصنيع الاحذية "كوتش" وكان مليئاً بكميات ضخمة من الاحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كله وتنر" اشتعلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والثاني المخصصان كمخزنين للأحذية.





واضافت المصادر ان البدروم لا يوجد به أي نوافذ تساعد على إخماد النيران واضطرت قوات الإطفاء على التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم الا ان استمرار وشدة النيران أدت الى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الاخماد خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: "سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بإخماد خطر".





وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة إخلاء العقار المكون من 18 طابقاً يحتوي على 108 شقق تسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الإنقاذ البري من اخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.





وكانت قد أشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أن ماسا كهربائيا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.





تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 10 سيارات اطفاء لاخماد الحريق.



