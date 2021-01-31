كم لغة يتحدث النوبيون؟





بلاد النوبة هى المنطقة التاريخية الممتدة على طول نهر النيل وكانت مقرا لواحدة من أقدم والحضارات فى أفريقيا القديمة وهى حضارة كرمة، وقد تم غزوها من قبل المملكة العربية الحديثة بقيادة الملك "تحتمس"، انقسمت النوبة إلى النصف الشمالى والنصف الجنوبى ولكن تم توحيدها مرة أخرى على يد محمد على باشا فى القرن التاسع عشر، وفى الوقت الحالى تنقسم المنطقة النوبية بين مصر والسودان.





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اللغة النوبية هى لغة نيلية صحراوية تنتمى إلى اللغات الأفريقية الآسيوية واللغات البربرية التى يتحدثها أهل المغرب وسيوة فى مصر وفى مناطق شمال وغرب السودان القريبة من مصر.





تنقسم اللغة النوبية إلى عدة لهجات وهى، اللهجة الجبلية هى التى يتحدث بها سكان جبال النوبة الموجودين غرب السودان، واللهجة النيلية وهى التى يتحدث بها النوبيون داخل الحدود المصرية من شمال حلفا إلى منطقة الشلال.





كما يوجد يوجد منها لهجة الأشكرين، وهى التى يتحدث بها دنقلا في شمال السودان ويطلق عليه مجازا الدنقلاوية كما يستخدمها الكنوز سكان (الشلال) في جنوب مصر وهم في أقصى شمال المنطقة النوبية.

يسكن فى أقصى جنوب مصر مجموعة من السكان الذين لديهم عادات وتقاليد مختلفة عن باقى المنطقة، ولديهم لغاتهم الخاصة التى يتمتعون بها يطلق عليهم النوبيون أو أهل النوبة.