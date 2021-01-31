ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مات مسموما بالزرنيخ .. تعرف على قصة حياة العالم ربورت بنزن

الأحد 31/يناير/2021 - 10:05 ص
ربورت بنزن
ربورت بنزن
Advertisements
باسنتي ناجي

يعتبر روبرت بنزن عالم كيميائي ألماني وباحث في مجال المطيافية، كما كان له دور في اكتشاف مع عنصري السيزيوموالروبيديوم، حيث  طور بنزن العديد من طرق التحليل الغازية، حيث يعد رائدًا في الكيمياء الضوئية، كما أن له إسهاماته في بدايات كيمياء الزرنيخ العضوية، بالإضافة إلى تطويره للمعدات المخبرية، ومن بينها موقد بنزن.


اقرأ أيضًا : آآداب القاهرة: نقبل جميع الأعذار بالامتحانات.. وهذا شرط قبولها

حياته

ولد بنزن عام 1811 فكان الأبن الأصغر لأستاذ جامعي ودرس الكيمياء حني حصل علي الدكتوراة في عام 1831 وبعد تخرجة سافر الي المانيا وفرنسا والنميا وهناك التقي مع فريدريك رونغه ويوستوس فون ليبيغ.

 مهنته 

 وأصبح بنزن محاضرًا عام 1833 في غوتينغن ثم بدأ دراسته لذوبان الأملاح المعدنية قي حمض الزرنيخ الثلاثي أو عدمة ويعتبر اكتشافه لاستخدام هيدرات أكسيد الحديد كعامل ترسيب اليوم هو الترياق الأكثر فعالية ضد التسمم بالزرنيخ.


ودرس بنزن هناك لمد ثلاث سنوات وعين مدرسًا مشاركًا في جامعة ماربورغ وهناك وأصل دراستة علي مشتقات كاكوديل وبعدها ترقي حتي أصبح أستاذًا كاملًا في اجامعة ذاتها ، وقد شارك في بعثة أيسلندا للتحقيق من البراكين.


وأنشأ بطارية خلية بنزن بأستخدام القطب الكربوني بدلا من البلاتين الذي يعتبر باهظ وبعدها عين أستاذًا في جامعة فروتسواف وظل يدرس لمدة ثلاث فصول دراسية ثم أصبح بنزن خليفة ليوبولد غملين في جامعة هايدلبرغ في عام 1852.


وهناك استخدم التحليل الكهربائي لإنتاج المعادن النقية، مثل الكروم و المغنيسيوم والألمنيوم و المنغنيز و الصوديوم و الباريوم والكالسيوم و الليثيوم  ومن هنا بدأ تعاون طويل مع هنري إنفيلد روسكو ،حيث درسوا التكوين الكيميائي الضوئي لكلوريد الهيدروجين من الهيدروجين والكلور. من هذا العمل، نشأ قانون المعاملة بالمثل من بنزن وروسكو.


 أوقف عمله مع روسكو في عام 1859 وانضم إلى غوستاف كيرشوف لدراسة أطياف الانبعاثات من العناصر الساخنة، وهي منطقة بحثية تسمى تحليل الطيف. لهذا العمل، كان بنزن ومساعده المعمل، بيتر ديساغا ، قد أتقن حرق الغاز الخاص والذي تأثر بالنماذج السابقة.


ويعد التصميم الأحدث لـ بنزن وديساغا،هو توفيرهما لشعلة ساخنة ونظيفه والتي أطلق عليها " موقد بنزن" في المعامل.


واقترح كيرشوف على بنزن أنه يجب أن يحاول تشكيل أطياف موشورية لهذه الألوان ومن هنا اخترع العالمان أداة مناسبة التي  باستخدامها حددوا الأطياف المميزة للصوديوم والليثيوم والبوتاسيوم .


وبعد العديد من التنقيات الشاقة، أثبت بنزن أن العينات عالية النقاء أعطت أطياف فريدة من نوعها ومع هذا كشف عن خطوط انبعاث طيفية زرقاء جديدة لم تكن معروفة من قبل في عينات من المياه المعدنية من باد دوركهايم وبعدها تمكن من عزل 17 غرامًا من عنصر جديد. أطلق عليها اسم "السيزيوم" ، و هي كلمة ثم اكتشف الروبيديوم ، من خلال عملية مماثلة ، وأنتخب عضوًا أجنبيًا في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في عام 1860.

وفاته

حصل على أعماله إشادة سريعة لأن كاكوديل شديد السمية ويخضع للاحتراق التلقائي في الهواء الجاف والذي يصعب العمل معه وتوفي بنزن تقريبًا من التسمم بالزرنيخ، وكان انفجار الكاكوديل قد كلفه البصر في عينه اليمنى  وتقاعد عن عمر يناهز 78 عامًا وتوفي عن عمر 88 عامًا في هايدلبرغ.

 

Advertisements
Advertisements

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

170 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو