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تعليم

آداب القاهرة: نقبل جميع الأعذار بالامتحانات.. وهذا شرط قبولها

السبت 30/يناير/2021 - 03:28 م
آداب القاهرة
آداب القاهرة
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أحمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها الطلاب خلال فترة الامتحانات لتأجيل المواد مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.

وأوضح "كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فإنه يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة.

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وأضاف أن هناك خطة قد وضعتها الكلية عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة ، حيث يتم عزل الطالب داخل العيادة الطبية ، وتكون مجهزة بكافة الأجهزة الطبية ، للكشف على الطالب.

كما أن حالات الإصابة يتم تحويلها على عيادة "كوفيد" بالقصر العيني ، ويتم استكمال الطالب للامتحانات بعد تعافيه بشكل نهائي.

وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن إجراء الامتحانات سيكون بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام مباشرة وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، وأن الكلية جاهزة لاجراؤها بأي طريقة سواء حضوريا أو أونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية.
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