إشادات دولية .. مصر تحصل على العلامة الكاملة في تنظيم مونديال اليد

وجاء في التقرير أنه لا حديث في مجال الرياضة سوى نجاح مصر في التنظيم المبهر لبطولة العالم لكرة اليد، إذ أصرت الدولة المصرية على عدم تأجيل هذا الحدث الدولي، لتقول للعالم إنها بلد الأمن والأمان، بلد التاريخ والحاضر والمستقبل.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الإلكتروني ، تقريرًا عن النسخة السابعة والعشرين للبطولة، وقال فيها إن مستوى هذه النسخة من بين أعلى المستويات في تاريخ البطولة، بالرغم من أنها أولى بطولة عالمية على الإطلاق ينافس فيها 32 فريقًا.





وأشادت شبكة بي بي سي، بتنظيم مصر للبطولة في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، كما اهتم موقع فوكس سبورت بالحدث العالمي الذي ظهر بشكل مبهر رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.





وقال السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه، إن التنظيم الرائع جاء نتيجة عمل طويل وجهود حثيثة من وزير الشباب والرياضة المصري والاتحادين المصريين والدولي للعبة واتفق عدد من كبار المسؤولين عن كرة اليد على أن مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد بشكل استثنائي.



