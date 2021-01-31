محافظ الغربية يفتتح مسجدين و3 مدارس بزفتى لخدمة المواطنين.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بجولة لافتتاح عدد من المنشآت التعليمية والدينية بنطاق مركز ومدينة زفتى، وذلك بحضور النائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.









بدأت الجولة بافتتاح مسجد أبو حجازي بقرية السملاوية ، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية على مساحة ٤٢٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٢ مليون جنيه ويتكون من طابقين، وقدم المحافظ الشكر لأهالي القرية، مؤكدًا أن مساهمة الأهالي والمجتمع المدني مع الدولة هو السبيل الوحيد للنهوض بوطننا الغالي.





كما افتتح محافظ الغربية مبنى جديد بمدرسة شمس الدين عبد ربه الابتدائية بقرية الغريب، والمقامة علي مساحة ٢٨٣٤ مترا، بإجمالي تكلفة ٧ ملايين و ٢٠٥ آلاف جنيه، وتتكون من عدد ٢٠ فصلا (٦ فصول رياض أطفال،١٤ فصل ابتدائي،٤ حجرة دورات،١ غرفة مشاهدة ، ١ مصادر ، ١ مصادر متعددة ،١ كمبيوتر ، ١ أخصائي نفسي ،١ مشرفة رياض، ١ شبكات).





وفي ذات السياق افتتح المحافظ مبنى إضافي بمدرسة دهتورة الثانوية، وذلك بتكلفة إجمالية ٥ ملايين و ٨٦٨ ألف جنيه، وتقع علي مساحة ١٤٩٢ م٢، عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية، وتتكون من عدد (٩) فصول دراسية ( غرفة كمبيوتر ،مكتبة ، دورة مياه، مجالات، صالة متعددة الأغراض، شبكات، مدير، إدارة، مدرسين ،معمل مطور، مصلي.





واستكمل الدكتور رحمي الجولة بافتتاح مسجد الكبير بعزبة مشرف مركز زفتى، ويقع علي مساحة ٢٠٠م ، تم بالجهود الذاتية لأهالي القرية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وذلك بتكلفة إجمالية ٣ ملايين جنيه، وأشاد المحافظ بالشكل الجمالي للمسجد من الداخل والخارج.



