بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

ولفتت رانيا يوسف الأنظار في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة قصير تصل إلي حدود الركبة باللون الأسود واتسمت بأنها مصنوعة من الجلد، و نسقت معها قميص جينز ذا أكمام طويلة.





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ولم تتكلف رانيا يوسف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و لكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد أنيقة و متوسطة الحجم باللون الأسود أيضًا.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.



