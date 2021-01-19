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فن

بملابس محتشمة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث ظهور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي ترتدي ملابس محتشمة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها .

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021؛ بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.

وقد حصل "صدى البلد" على تسجيل صوتي مسرب لـ رانيا يوسف تؤكد فيه تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، وقالت: "عمرى ما هندم على الحوار ده، كان لطيف، وحاولت أكون على طبيعتي وعفوية".

وأضافت رانيا يوسف: "كنت متخوفة من سؤالي عن الحجاب بسبب العقليات المتخلفة المظلمة التي تعيش بيننا، ولا تتقبل الرأي الآخر، لكن طظ في أي حد".

وخلال الحوار قالت رانيا يوسف: "من امتي يا جماعة كنا محجبين.. إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات.. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود.. في حفلات ام كلثوم طلعلي واحدة محجبة قاعدة".

وتابعت: "مفاتني جميلة ومؤخرتي، وشفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة"، متسائلة: "ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث".

وأضافت: "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وجود الأشخاص حواليك مش بيديك شعور بالمشهد".

هذا وقد أعلن المذيع العراقى نزار فرنسيس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويجرى نزار مسحة جديد بعد أيام قليلة من أجل التأكيد على نتائج المسحة سواء كانت سلبية أو إيجابية.
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