بفستان أحمر .. شاهد أحدث ظهور لـ رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.
تألقت رانيا يوسف في الفيديو بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، و اتسم الجزء من التصميم بالكرانيش مما زاد من أناقتها و جاذبيتها.
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انتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، و قد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون فستانها.