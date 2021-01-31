ماليزيا توسع برنامج فحوصات "كوفيد-19" الإجبارية للعمال الأجانب من 2 فبراير المقبل

أ علن وزير الموارد البشرية الماليزي إم. سارافانان، أن برنامج فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الإجبارية للعمال الأجانب سيتم توسيعه على الصعيد الوطني اعتبارًا من 2 فبراير المقبل.







وقال إم سارافانان - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن التوسيع جاء بعد إعادة تنفيذ قرار تقييد الحركة في 13 يناير الجاري والإعلان عن حزمة حماية الاقتصاد والشعب (بيرماي) في 18 من الشهر ذاته.



