ضد الكسر .. نيللي كريم تشارك جمهورها كواليس التصوير عبر إنستجرام

وظهرت نيللي كريم من كواليس التصوير و علقت قائلة :"قريبا ".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم " ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.





مسلسل ضد الكسر انتاج العدل جروب، و تأليف عمرو الدالي، ومن إ خراج أحمد خالد.



