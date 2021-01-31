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حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مراسم تسليم كأس العالم لليد باستاد القاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:16 م
كأس العالم لليد
كأس العالم لليد
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مصطفى الرماح
وضع رجال الأمن خطط أمنية محكمة لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفائزين، وقبلها تأمين المباراة التي تجمع منتخبي الدنمارك والسويد، والتي ستقام بصالة ستاد القاهرة اليوم، الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة، استعدادات لتأمين نهائي كأس العالم لليد المقام بمصر.


وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" المباراة بالكامل، مع تأمين طاقم التحكيم، وجميع الضيوف الذين يحضرون مراسم تسليم الكأس.


وتأهل منتخب الدنمارك للنهائي للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 35-33 في نصف النهائي بحثا عن تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي، وبذلك يكون منتخب الدنمارك قد تأهل إلى المباراة النهائية الخامسة في تاريخه، والرابعة في آخر ست نسخ أقيمت.


ونجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 32/26 فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر لتتأهل إلى الدور النهائي.
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