أبو العينين وكيل مجلس النواب يشيد بخطة الدولة لتطوير الطرق والنقل.. ويطالب ببدائل جديدة لتمويل المشروعات الضخمة في مجال النقل والمواصلات

النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة:

ما حدث من تطوير في مجال النقل والمواصلات يستهدف التسويق لكل المشروعات

شعرنا بجودة الحياة نتيجة الجهود المبذولة في قطاعي النقل والمواصلات

تطوير قطاع النقل البري والبحري يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث

تطوير قطاع الطرق والنقل يدعم التجارة والصناعة









وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود فى مجال النقل والمواصلات، قائلا: "لقد شعرنا بجودة الحياة ونريد توجيه بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل البري والبحري"، موضحا أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة.









وأضاف وكيل مجلس النواب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالى وبحضور كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن التطوير الهائل الذي يحدث في مجال النقل البري والنهري والبحري والطموح في جميع الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل الذي تنظره الأجيال القادمة.





وتساءل "أبو العينين": "هل هناك بدائل لتمويل المشروعات الضخمة فى مجال النقل والمواصلات؟"، مضيفا: "استوقفني السعي لتشجيع المستثمر وهناك جهد كبير في منظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف تحويله لمشروع تجاري وحضاري يحقق فرصا استثمارية"، مطالبا بإيجاد طرق جديدة للتمويل، وأيضا إيجاد آليات لتشجيع التمويل وتوفير فرص تسويقية.









وقال وكيل البرلمان إن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق كل أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدا بتقدم مصر 90 مركز في التنافسية العالمية في مجال الطرق.









وطالب وكيل مجلس النواب بتعويض عادل للمواطنين.