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فن

بالأبيض.. نسرين طافش تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

الأحد 31/يناير/2021 - 03:14 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نسرين طافش، في الصورة بإطلالة أنيقة ومميزة باللون الأبيض.

وأكدت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت نسرين طافش في تصريح لصدي البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه أعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

وأكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل هو موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.


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