حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية أفضل من العلاج ومن أفضل طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية هى تجنب التدخين والسيطرة على نسبة السكر في الدم وممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا خمس مرات في الأسبوع، والحفاظ على خفض الكولسترول وضغط الدم، وتناول نظام غذائي صحي منخفض في الدهون المشبعة، والحفاظ على وزن صحي.





وأوضح الدكتور وليد الدالى، أنه يتم تشخيص أمراض الأوعية الدموية الطرفية بفحص النبض بالأطراف والبحث عن علامات انسداد الشرايين بالطرف والقيام ببعض الفحوصات الهامة، مثل الموجات الفوق الصوتية دوبلكس وذلك لقياس تدفق الدم ومكان الانسداد بالأوعية الدموية، ومؤشر الكاحل العضدي حيث يعطي هذا المؤشر فكرة عن درجة نقص الدم بالطرف ويتم القياس قبل وبعد ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية بالصبغة لتحديد مكان الانسداد وطبيعة الشرايين قبل وبعد الانسداد.





وأضاف الدالى، أن الأهداف الرئيسية لعلاج انسداد الاوعية الدموية في القدم هو وقف المرض من التقدم و إدارة الألم والأعراض حتى لا تكون نشطة والتقليل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، والخط الأول في علاج انسداد الأوعية الدموية في القدم هو تعديلات نمط الحياة.





وأوضح الدكتور وليد الدالى أن الخط الثانى في علاج انسداد الاوعية الدموية في القدم بعض الأدوية التي تساعد تحسين الأعراض وتقليل حدوث المضاعفات، وأدوية علاج الضغط المرتفع والمرض السكري، والخط الثالث هو التدخل الجراحي إما عن طريق جراحة قسطرة الأوعية الدموية او جراحة الفتح بالأوعية الدموية.





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وأشار الدكتور الدالى، إلى أن استئصال بطانة الشريان المريضة هو إزالة تراكم اللويحات الدهنية داخل الشريان لتوسيع مجرى الدم.