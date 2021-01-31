ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:53 م
أمراض الأوعية الدموية
أمراض الأوعية الدموية
Advertisements
حياة عبد العزيز
قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية أفضل من العلاج ومن أفضل طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية هى تجنب التدخين والسيطرة على نسبة السكر في الدم وممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا خمس مرات في الأسبوع، والحفاظ على خفض الكولسترول وضغط الدم، وتناول نظام غذائي صحي منخفض في الدهون المشبعة، والحفاظ على وزن صحي.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، أنه يتم تشخيص أمراض الأوعية الدموية الطرفية بفحص النبض بالأطراف والبحث عن علامات انسداد الشرايين بالطرف والقيام ببعض الفحوصات الهامة، مثل الموجات الفوق الصوتية دوبلكس وذلك لقياس تدفق الدم ومكان الانسداد بالأوعية الدموية، ومؤشر الكاحل العضدي حيث يعطي هذا المؤشر فكرة عن درجة نقص الدم بالطرف ويتم القياس قبل وبعد ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية بالصبغة لتحديد مكان الانسداد وطبيعة الشرايين قبل وبعد الانسداد.

وأضاف الدالى، أن الأهداف الرئيسية لعلاج انسداد الاوعية الدموية في القدم هو وقف المرض من التقدم و إدارة الألم والأعراض حتى لا تكون نشطة والتقليل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، والخط الأول في علاج انسداد الأوعية الدموية في القدم  هو تعديلات نمط الحياة. 

وأوضح الدكتور وليد الدالى أن الخط الثانى في علاج انسداد الاوعية الدموية في القدم بعض الأدوية التي تساعد تحسين الأعراض وتقليل حدوث المضاعفات، وأدوية علاج الضغط المرتفع والمرض السكري، والخط الثالث هو التدخل الجراحي إما عن طريق جراحة قسطرة الأوعية الدموية او جراحة الفتح بالأوعية الدموية.

اقرأ أيضا|

وأشار الدكتور الدالى، إلى أن استئصال بطانة الشريان المريضة هو إزالة تراكم اللويحات الدهنية داخل الشريان لتوسيع مجرى الدم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انسداد شرايين الرقبة.. وليد الدالي يوضح الأسباب وطرق العلاج

نشرة المرأة والصحة.. طرق فعالة لتأهيل الطفل نفسيا خلال موجة كورونا.. طرق لحماية نفسك لو هتشوف الماتش على القهوة

ما أهمية الدعامات الدوائية لمرضى القلب ؟ .. طبيب يجيب

أمراض الأوعية الطرفية وطرق الوقاية.. تعرف عليها

منها ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا.. الدالي يكشف عن طرق الوقاية من أمراض الأوعية الطرفية

ترشيحاتنا

بالأحمر الناري.. ساندي علي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

بالأحمر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة

الصناعات الهندسية تحذر المواطنين من مراكز الخدمة الوهمية لإصلاح الأجهزة المنزلية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية