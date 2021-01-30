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مرأة

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

السبت 30/يناير/2021 - 11:50 م
دراسة تنصح بتناول
دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة للحماية من الأمراض
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بـ الدهون يمكن أن تحمي من الأمراض مثل أمراض القلب والبنكرياس.

وكشف الباحثون أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الكعك والجبن، قد يقلل من خطر الإصابة بـ التهاب البنكرياس الحاد.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، حلل الفريق الأمريكي بيانات من أشخاص في 11 دولة حول كيفية ارتباط الدهون المختلفة التي تستهلكها دول مختلفة - سواء كانت غير مشبعة أو مشبعة.


وكانت النتيجة، أن توجد الدهون المشبعة في الزبدة واللحوم الدهنية والجبن - الأطعمة التي تستهلك بكثرة في المجتمعات الغربية - بينما توجد الدهون غير المشبعة في الغالب في زيوت النباتات والأسماك وتنتشر في الأنظمة الغذائية في آسيا وبعض أمريكا الجنوبية. 

وجد العلماء أن تناول الدهون غير المشبعة  بشكل كبير، تتخزن  حول أعضاء البطن تولد المزيد من نوع معين من الجزيئات التي تسبب إصابة الخلايا والالتهابات وحتى فشل الأعضاء.   

وقدم الخبراء نصيحة وهي استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة في نظامنا الغذائي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. 

وقال الباحثون في ورقتهم المنشورة لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نجد أن ارتفاع نسبة الدهون غير المشبعة الغذائية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نتائج [التهاب البنكرياس الحاد] عند نسبة دهون أقل من الأشخاص الذين لديهم نسبة أعلى من الدهون المشبعة في نظامهم الغذائي". 

وأشار موقع NHS: "إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بـ أمراض القلب ، فمن الأفضل تقليل تناول الدهون بشكل عام واستبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة". 


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