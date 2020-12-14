ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ مرضى سرطان البنكرياس.. فحوصات واختبارات جديدة تسهم في العلاج

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس
Advertisements
هاجر هانئ
أكد الدكتور مايكل والاس،طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك (Mayo Clinic) والرئيس القادم لقسم طب الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبو ظبي، أنه على رغم من أن سرطان البنكرياس لا يُعدّ من أكثر أنواع السرطان انتشارًا إلا أنه أحد أكثر أسباب وفيات السرطان شيوعًا.

اقرأ إيضا..

وأضاف مايكل والاس، في تصريحات صحفية،أن هناك بعض الفحوصات والاختبارات المستقبلية الجديدة التي يجري العمل على تطويرها عن طريق البحوث، أعتقد أن أهم هذه الاختبارات الواعدة يتمثل في  فحص الدم أو الاختبار الذي يجمع عصارات الأمعاء، والذي يمكن إجراؤه عبر التنظير العلوي الروتيني وشهدنا تقدمًا لافتًا في هذه الطرق.

وتمكّن العلماء من تحديد العلامات الدقيقة التي تشير إلى احتمال إصابة شخص ما بسرطان البنكرياس، لكن لا تزال هذه المعطيات قيد التحقق وسيتم الانتهاء منها بعد دراسة استقصائية تشمل 500 فرد ونأمل أن يمكننا ذلك من اكتشاف الأفراد المصابين بالسرطان في وقت مبكر.

كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة دقة التصوير التقليدي بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب،  وتبدو التطورات الحديثة التي نشهدها في جميع أنحاء العالم واعدة للغاية ويمكنها تعزيز قدرتنا على اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة أو الدقيقة.

اقرا إيضا..

وأشار مايكل والاس إلى أن عندما يتعلق الأمر بالعلاج فإن هدفنا الرئيسي هو علاج السرطان وعادة ما يتم علاج المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس الموضعي (قبل أن ينتشر الورم إلى أعضاء أخرى) بالعلاج الكيميائي والإشعاعي وإزالة الورم بالجراحة.

أما في الحالات المتقدمة للسرطان فنسعى إلى توفير الراحة وتسكين الألم للمريض فالألم للأسف هو جزء من سرطان البنكرياس لكن لدينا طرقًا مفيدة لتقليل ومنع الألم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعراض شائعة لسرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء

خبير: الاكتشاف المبكر لسرطان البنكرياس يغير النظرة المستقبلية تجاه المرض

احذر الجلوس بهذه الطريقة .. آلام الظهر من العلامات الأولى لسرطان البنكرياس

أسباب الإسهال المزمن بعد الأكل .. 11 مرضاً غير متوقعة

ترشيحاتنا

إميلي روسو لـ ميسي: خفض راتبك أو ارحل عن برشلونة

لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد

وزير التعليم لـ«صدى البلد»: فرض زي موحد للمعلمين من يناير 2022 شائعة

ننشر تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في عهد نواف الأحمد

بعد اختطاف المعارض الإيراني.. تركيا توجه ضربة لمخابرات طهران

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين أمام أمير البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازدا Mazda تطرح سيارة جديدة حصريا في أستراليا.. صور

هيونداي تخطط لطرح سيارات كهربائية فارهة من جينيسيس

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور