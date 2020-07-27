5 أطعمة تعرفي عليها.. تحمي من سرطان البنكرياس

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أطعمة صحية تساعد على الحفاظ على صحة البنكرياس وهضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون إليك أبرز تلك الأطعمة، احرصي على إدخالها لنظامك الغذائى يقدمها موقع برايت سايد.

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1. الكركم

الكركم عامل طبيعي مضاد للالتهابات ويحفز أيضًا إنتاج الأنسولين في البنكرياس الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويمنع مرض السكري.

2. الثوم

3. السبانخ

فيتامين ب فى السبانخ يمكن أن يقلل من فرص الإصابة ب سرطان البنكرياس

4. البروكلي

5. العنب الأحمر

الثوم هو مضاد حيوي طبيعي ودمجه مع أنواع مختلفة من الأطعمة يضاعف تأثيره. يمكن استخدام الثوم بالإضافة إلى العسل والبصل والحلبة وما إلى ذلك. ومن المعروف أن هذه التركيبات تزيد من مناعتك عن طريق إصلاح أنسجة الأعضاء الداخلية المختلفة بما في ذلك البنكرياس.يُعرف البروكلي بخصائصه التي تحارب الخلايا السرطانية في البنكرياس والتي تساعد في التخلص من السموم فى أجسامنا.يحتوي العنب الأحمر على ريسفيراترول ، مادة الفينول التي تعتبر أيضًا من مضادات الأكسدة القوية. فهو يساعد على تقليل التهاب البنكرياس ويدمر خلايا سرطان البنكرياس أيضًا.