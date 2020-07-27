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مرأة

5 أطعمة تعرفي عليها.. تحمي من سرطان البنكرياس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:00 ص
بنكرياس
بنكرياس
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لمياء الياسين
أطعمة صحية تساعد على الحفاظ على صحة البنكرياس وهضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون إليك أبرز تلك الأطعمة، احرصي على إدخالها لنظامك الغذائى يقدمها موقع برايت سايد.

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1. الكركم
الكركم عامل طبيعي مضاد للالتهابات ويحفز أيضًا إنتاج الأنسولين في البنكرياس الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويمنع مرض السكري.

2. الثوم
 الثوم هو مضاد حيوي طبيعي ودمجه مع أنواع مختلفة من الأطعمة يضاعف تأثيره. يمكن استخدام الثوم بالإضافة إلى العسل والبصل والحلبة وما إلى ذلك. ومن المعروف أن هذه التركيبات تزيد من مناعتك عن طريق إصلاح أنسجة الأعضاء الداخلية المختلفة بما في ذلك البنكرياس.

3. السبانخ
فيتامين ب فى السبانخ يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس.

4. البروكلي
يُعرف البروكلي بخصائصه التي تحارب الخلايا السرطانية في البنكرياس والتي تساعد في التخلص من السموم فى أجسامنا.

5. العنب الأحمر
يحتوي العنب الأحمر على ريسفيراترول ، مادة الفينول التي تعتبر أيضًا من مضادات الأكسدة القوية. فهو يساعد على تقليل التهاب البنكرياس ويدمر خلايا سرطان البنكرياس أيضًا.

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