حماية القلب أبرزها.. 3 فوائد لن تصدقها لـ قشر اليوسفي

يحتوي اليوسفي على وفرة من فيتامين سي، كما يحتوي أيضًا كمية معتدلة من فيتامين أ ، ولكن اليوسفي فقط الذى يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، فالقشر الخاص به يحتوي على مادة الفلافونويد الفائقة، أو مضادات الأكسدة التي تسمى "تانجريتين"، وأظهرت الفلافونويدات الفائقة، نتائج واعدة في الدراسات، كطريقة فعالة لخفض الكوليسترول.
ووفقًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم ابرز فوائد قشر اليوسفي على الصحة..
صحة الجلد
يرتبط وجود مستويات صحية من فيتامين سي في جسمك بالحصول على بشرة صحية، وثبت أن فيتامين سي يلعب دورًا حيويًا في كيفية إنتاج الجسم للكولاجين، وساعد الكولاجين على استمرار شباب البشرة، ثبت أيضًا أن فيتامين سي قد يمنع ويعالج تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.
صحة العين
فائدة أخرى للمحتوى العالي من فيتامين C في قشر اليوسفي، وهي دعم صحة العين، من خلال تأخير ظهور إعتام عدسة العين، والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهناك أدلة على أن فيتامين سي ومضادات الأكسدة الغذائية الأخرى يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك لفترة أطول.
صحة القلب
أظهرت دراسة استمرت خمس سنوات على أكثر من 500.000 بالغ، أن تناول ما لا يقل عن نصف كوب من الفاكهة الطازجة مرة واحدة يوميًا؛ قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكان المشاركون الذين تناولوا الفاكهة يوميًا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة 33٪ تقريبًا، وكان اليوسفي وقشر اليوسفي من أهم الفواكه.