لن تتوقع النتيجة.. طريقة قشر اليوسفي لإنقاص الوزن في أقل من شهر





يعد اليوسفى من أهم الفواكه الحمضية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، كما يعد اليوسفي من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات، والبروتينات التى تمد الجسم بالطاقة، ويساعد قشر اليوسفى أيضًا بشكل كبير فى أنقاص الوزن.ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أهم فوائد قشر اليوسفى فى أنقاص الوزن.المكونات:- قشر اليوسفى- مياة- عصير ليمونطريقة تحضير قشر اليوسفى لإنقاص الوزن:- نقوم ببشر قشر اليوسفى، ونعصر الليمونة.- نضع الماء في قدر، ونضيف إليها القشر، والعصير، ثم نضعه على النار، ونتركه حتى يغلي.- نصفي المياه من القشر، ونشرب كوبًا صباحًا، وآخر مساءً لمدة شهر وسوف تنبهر بالنتيجة- سوف يتم حرق دهون الجسم والبطن بشكل فائق والحصول على نتائج مبهرة.