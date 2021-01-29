أغذية لحرق الدهون بشكل أسرع

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأغذية التي تسرع معدل التمثيل الغذائي لديك لتحرق الدهون بشكل أسرع.
تمنحك هذه الأطعمة مصادر صحية للطاقة والعناصر الغذائية لدعم التمثيل الغذائي الخاص بك أثناء ممارسة الرياضة:
السلمون: غني بدهون أوميغا 3 الصحية للقلب
الفاصوليا: الكثير من الألياف لمكافحة الجوع
الفلفل الحار : قد يساعد الكابسيسين بهذا الطعم الناري جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية
البروكلي: معبأ بالماء والألياف لمساعدتك على الشعور بالشبع
العدس: غني بالبروتين والألياف والحديد ، وهو معدن يدعم الطاقة والوزن الصحي
التوت الطازج: قليل السعرات الحرارية ، غني بالألياف ، غني بالفيتامينات