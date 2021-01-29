3 مشروبات تساعد على حرق الدهون والتدفئة في الشتاء

يشعر العديد من الأشخاص بالجوع طوال الوقت في فصل الشتاء، ولا يمكنهم التوقف عن تناول الطعام مما يزيد من وزنهم بشكل كبير خلال فصل الشتاء، ولذلك سوف نقدم لكم 3 مشروبات تساعد على التدفئة وحرق السعرات الحرارية بشكل صحي.





المشروب الأول

2 كوب قهوة

1 و نصف ملعقة كبيرة شوفان

1 و نصف ملعقة كبيرة كاكاو خام

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

موزة

1 ملعقة كبيرة لبن جوز الهند

1 ملعقة كبيرة عسل أو سكر دايت





طريقة التحضير:

* تذاب القهوة في الماء على النار

* في الخلاط، يضرب الموز والكاكاو والقرفة والموز ولبن جوز الهند مع خليط القهوة.

* يحمص الشوفان في طاسة على النار، ويضاف لخليط القهوة مع استمرار الخلط.

* يقدم ساخن.





المشروب الثاني





كوب لبن خالي الدسم

ملعقة كبيرة كاكاو خام

سكر دايت

فانيليا أو قرفة أو بودرة قهوة سريعة الذوبان

عيدان قرفة





طريقة التحضير:

* يوضع نصف كوب لبن خالي الدسم مع معلقة كاكاو خام على النار

* تضاف القهوة سريعة الذوبان مع الفانيليا و قرفة ويترك ليغلي

* يضاف سكر الدايت ويقلب مرة أخرى ويقدم





المشروب الثالث

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور طازة

ملعقة كبيرة شاي أخضر

ملعقة كبيرة خل تفاح

عصير ليمونة

نصف لتر ماء مغلي

10 نقاط فيتامين سي





طريقة التحضير:

* تخلط جميع المكونات ثم يضاف لها الماء المغلي.

*الاستمرار في الخلط لتمام ذوبان المكونات ثم يتم تناوله.



