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جمال شعبان: كورونا يصيب الأوعية الدموية ويؤثر على الخصوبة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، إن كورونا فيروس خبيث يرواغ ومتعدد الإصابات في أجهزة الجسم، وليس الجهاز التنفسي فحسب، وأنه يصيب الأوعية الدموية والجهاز التنفسي، ويقلل الخصوبة.

وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"اللقاح الصيني سينوفارم آمن وأثبت فعالية كبيرة".

ونوه عميد معهد القلب السابق إلى أن لقاح فايزر يحتاج إلى 70 درجة تحت الصفر لتخزينه وهو ما يجعل هناك أزمة في نقله.

وأوضح أن لقاحات كورونا وقاية من الفيروس وليست علاج للمصابين، لافتا إلى أن إرتفاع نسبة الوفيات بكورونا يرجع لزيادة أعداد المصابين.

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