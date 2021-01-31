ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلع لسانه.. إنقاذ لاعب فريق إهناسيا في دورى القسم الثالث .. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
شهدت مباراة فريق اهناسيا أمام منافسه أبوكساه، التي اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بالقسم الثالث حالة بلع لسان للاعب .

وسقط اللاعب أحمد عبد العظيم عظيمه لاعب فريق اهناسيا على ارض الملعب بعد اصطدامه بقوة بلاعب الفريق المنافس وابتلع لسانه وسط حالة من الخوف والهلع التي انتابت الجميع . 

وتدخل محمود اسماعيل اخصائي اصابات الملاعب بفريق إهناسيا وانقذ حياة اللاعب وبعدها توجه الي المستشفى للاطمئنان عليه . 

ويحتل فريق إهناسيا المركز الحادي عشر في المجموعة الرابعة من مسابقة دورى القسم الثالث برصيد 6 نقاط .

بلع لسانه.. إنقاذ لاعب فريق إهناسيا في دورى القسم الثالث .. صور
بلع لسانه.. إنقاذ لاعب فريق إهناسيا في دورى القسم الثالث .. صور
بلع لسانه.. إنقاذ لاعب فريق إهناسيا في دورى القسم الثالث .. صور
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

أسباب انتفاخ البطن بعد عملية شفط الدهون.. تعرف عليها