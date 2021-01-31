بلع لسانه.. إنقاذ لاعب فريق إهناسيا في دورى القسم الثالث .. صور

شهدت مباراة فريق اهناسيا أمام منافسه أبوكساه، التي اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بالقسم الثالث حالة بلع لسان للاعب .





وسقط اللاعب أحمد عبد العظيم عظيمه لاعب فريق اهناسيا على ارض الملعب بعد اصطدامه بقوة بلاعب الفريق المنافس وابتلع لسانه وسط حالة من الخوف والهلع التي انتابت الجميع .





وتدخل محمود اسماعيل اخصائي اصابات الملاعب بفريق إهناسيا وانقذ حياة اللاعب وبعدها توجه الي المستشفى للاطمئنان عليه .





ويحتل فريق إهناسيا المركز الحادي عشر في المجموعة الرابعة من مسابقة دورى القسم الثالث برصيد 6 نقاط .



