انتخابات مجلس النواب.. انتظام التصويت في لجان شارع البحر الأعظم بالجيزة

‎ في صباح اليوم، تم افتتاح عملية التصويت في لجنة مدرسة النهضة الواقعة بشارع البحر الأعظم في دائرة الجيزة، وذلك في أول يوم من أيام الانتخابات البرلمانية.

وبدأت اللجان العمل منتظمة وفقاً للجدول الزمني المعلن، حيث توافد الناخبون منذ الساعة المحددة لبدء التصويت، وكان التنظيم مرضيا من حيث استقبال الناخبين وتوجيههم إلى اللجان الفرعية داخل المدرسة.

‎وعلق أحد الناخبين، صورة المرشح رجل الأعمال محمد أبو العينين، مما أضفى على الأجواء طابعا انتخابيا، معلن عن دعم ترشيحه في هذه الدائرة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».