المرصد السوري: قتلى وجرحى في انفجار عنيف بالقرب من حدود تركيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار عنيف في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بالقرب من الحدود مع تركيا شمالي حلب.





وقال المرصد، إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من المركز الثقافي ضمن المدينة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.





وأشار المرصد، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وامرأة، فيما بلغ عدد الجرحى حتى الآن أكثر من 22 شخص، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على إسعاف المصابين.





ورصد المرصد السوري قبل ساعات، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء التفجير العنيف الذي شهدته مدينة عفرين أمس، إلى 8 قتلى بينهم 4 أطفال، قتلوا جميعا في انفجار آلية مفخخة ضمن حي الصناعة بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية في ريف حلب الشمالي الغربي، فضلا عن إصابة 28 شخصًا.