رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا: إعطاء منح دراسية للطلاب المتفوقين والطلاب من ذوي القدرات الخاصة

قال الدكتور علوي الخولى، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا بقويسنا، إن الجامعة تدرس توفير إعطاء منح دراسية الطلاب المتفوقين دراسية والطلاب من ذوى القدرات الخاصة .





وصرح الدكتور علوي الخولي فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" بأن تقدم فى إجتماع المجلس الأعلى التعليم التكنولوجي الأخرى أن يتم تقديم مجموعة من المنح الطلاب المتفوقين دراسين وهناك أيضًا توفير منح الطلاب الخريجين المتفوقين دراسين ، وأضاف أن الجامعة تقدم منح لذوى الاحتياجات الخاصة وأن هناك أيضا منح تقدم الطلاب غير القادرين مادياً وأن الجامعة تقوم بدعهم حتى يتموا دراستهم .





ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا أن الجامعة دائماً مع تعمل على استحداث برامج تكنولوجيا جديدة وذلك لمساندة الدولة فى مشروعاتها التنموية الحالية والمستقبلية وأن الجامعة تسعى جاهدة فى تخريج كواد قادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلي والدولي .





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وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".





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