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صدقي صخر.. شاب ترك مجال الهندسة من أجل عيون الفن

الأحد 31/يناير/2021 - 03:56 م
صدقى صخر ، موسيقى
صدقى صخر ، موسيقى وعازف
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شيرين عادل
قال صدقى صخر، موسيقى وعازف، إنه ترك مجال الهندسة وتعلق كثيرا بالتمثيل والغناء خاصة أن والديه نمى فيه هذه الموهبة الفنية منذ الصغر فى مسرح المدرسة.

وأضاف "صخر"، خلال استضافته ببرنامج إنبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن السبب الرئيسى وراء ترك مجال الهندسة أنه لم يجد فيها طموح لمستقبله الوظيفى بخلاف تنمية موهبته الفنية سواء تمثيل، غناء وعزف وبالفعل اتخذ هذه الخطوة.

وأشار إلى أنه تعلم آلة البيانو فى عمر العاشرة، تلاها آلة الفلوت ثم آلة الهارمونيكا ثم احترفها، مؤكدا أن الموسيقى والعزف أخرج شغفه بهذه الموهبة بخلاف العمل الروتينى فى مجال الهندسة.

وتابع أنه تعلم أيضا الجيتار والطبول والدفوف بجانب البيانو والهارمونيكا وعكف على عمل خليط غنائى بين الموسيقى والغناء.
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