أمين صندوق تحيا مصر يتفقد مواقع عمل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن

تفقد اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومحمد العبار مؤسس شركة اعمار العقارية، منذ قليل، مواقع عمل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن والتي ينفذها الصندوق بالشراكة مع شركة اعمار مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة وأطراف العمل المجتمعي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.





ومن المنتظر أن يوقع صندوق تحيا مصر بعد قليل ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم وشركة اعمار مصر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية بقرية سيدي عبد الرحمن فضلا عن توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين.