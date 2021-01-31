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فن

رابعة الزيات تعلن شفاءها من فيروس كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 04:51 م
رابعة الزيات
رابعة الزيات
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مصطفى كرم
أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات شفاءها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت رابعة الزيات صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام بعد تعافيها، وعلقت عليها قائلة: "أحلى سلبية بالحياة هي النتيجة السلبية لـ #فيروس_كورونا الحمد لله انتصرت في معركتي مع المرض !!".

وأضافت: "شكرًا لكل كلمة حب ،لكل دعاء، لكل سؤال ساعدوني إلى جانب المتابعة الطبيّة والدواء، في تحمّل الأوجاع والوهن والتعب وضيق النفس". 

وتابعت: "لقد شفيت من المرض وفي الطريق الى التعافي التام بإذن الله وبفضل محبتكم الكبيرة جدًا، كل الشكر والإمتنان والحب ملاحظة : عيوني نعسانين من آثار المرض".
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