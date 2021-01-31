رابعة الزيات تعلن شفاءها من فيروس كورونا

أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات شفاءها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت رابعة الزيات صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام بعد تعافيها، وعلقت عليها قائلة: "أحلى سلبية بالحياة هي النتيجة السلبية لـ #فيروس_كورونا الحمد لله انتصرت في معركتي مع المرض !!".





وأضافت: "شكرًا لكل كلمة حب ،لكل دعاء، لكل سؤال ساعدوني إلى جانب المتابعة الطبيّة والدواء، في تحمّل الأوجاع والوهن والتعب وضيق النفس".



