افتتاح الملتقى الطلابى الأول لمركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة





جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور أشرف عبد الباسط ، الدكتور محمد عطية البيومى، الروائى والإعلامى عصام يوسف مقدم وصاحب فكرة برنامج العباقرة، الدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة ورئيس الملتقى، الدكتورة إيمان أبو الفضل نائب مدير المركز ومقرر الملتقى، الدكتور أسامة أبو النصر مدير المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة ، عدد من أساتذة وطلاب الجامعة.





وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط بالجهد المبذول من القائمين على مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة فى الإعداد لهذا الملتقى وبسعيهم المستمر لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى الفعاليات التى تنظمها الجامعة.





وأضاف أنه من الضرورى أن تنتشر ثقافة تقبل الآخر فى المجتمع لأن ذوى الإعاقة أعضاء فعالين فى المجتمع الذى سينهض إذا تمت الاستفادة من قدراتهم بشكل جيد.





ودلل على اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بذوى الإعاقة من خلال الإشارة إلى إضافة فصل عن حقوق الطفل المعاق بداية من العام الدراسى القادم ضمن مقرر حقوق الإنسان التى يتم تدريسها بالجامعات.





من جانبه نوه الدكتور محمد عطية البيومى بأن هذا الملتقى يعد أول فعالية تقام بعد الافتتاح الرسمى لمركز الأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة فى ديسمبر الماضى .





وأعرب عن سعادته بالمشاركة المميزة فى هذا الملتقى من جانب نخبة من الإعلاميين مثل الكاتب الصحفى حازم نصر والروائى عصام يوسف بالإضافة إلى المتطوعين من الفرق الطلابية بجامعة المنصورة والطلاب الملهمين من ذوى الإعاقة .





وأثنى على تنظيم هذا الملتقى رغم الظروف الصعبة الراهنة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وعلى التعاون المثمر بين جامعة المنصورة ومؤسسات حلم للتدريب والاستشارات وusa و الإميديست لدعم مركز الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة.





وأكد على حرص جامعة المنصورة على التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بكليات الجامعة و التحاق بعضهم ببعض كليات الجامعة مثل الحقوق والتجارة والآداب دون الاستناد إلى على ترشيح مكتب التنسيق.





وأكد على إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيا وبطريقة برايل تيسيرا على الطلاب ذوى الإعاقة وعلى إدارج بعض البرامج الدراسية الخاصة بهم فى كليتى التربية والتربية للطفولة المبكرة.





وأشاد الكاتب الصحفي حازم نصر بدور جامعة المنصورة برعاية الطلاب ذوى الإعاقة والاستفادة من مواهبهم مشيرا أن هؤلاء الطلاب مدعاة للفخر فلديهم مواهب مختلفة ومهارات في مختلف النواحى يجب الاستفادة منهم ودمجهم بالمجتمع





وأعرب الروائى والإعلامى عصام يوسف عن فخره بتفوق طلاب جامعة المنصورة فى برنامج العباقرة بفضل دعم قيادات الجامعة لطلابها والارتقاء بثقافتهم.





وأضاف أنه لا توجد إعاقة فى ظل وجود إرادة بدليل تميز طه حسين فى الأدب العربى وعمار الشريعى فى الموسيقى وغيرهم فى مجالات أخرى.





وأشارت الدكتورة سماح خميس إلى الإعداد لهذا الملتقى منذ فترة وإلى دعم الجامعة لهذا الملتقى لتوعية الطلاب بأهمية الخدمات التعليمية والتسهيلات التى تقدمها الجامعة للطلاب ذوى الإعاقة فى ضوء بيئة خارجية صديقة للمعاق .





وذكرت الدكتورة إيمان أبو الفضل أن هذا الملتقى يناقش من خلال ٨ جلسات علمية كل ما يتعلق بذوى الإعاقة بدءا من أهمية دمجهم والخدمات والتسهيلات التى تقدمها الجامعة لهم وحقوقهم بين الواقع والمأمول وأنشطة الموهوبين منهم وسوق العمل الدامج لهم ومعوقات الدمج المجتمعى من المنظور التربوى والإعلامى والدمج الرياضى لهم.





وأعرب الطالب مهند عماد سفير للطفولة عن امتنانه لجامعة المنصورة ومركز الأشخاص ذوى الإعاقى بالجامعة فى تنظيم هذا الملتقى ومساعدة ذوى الإعاقة.





وصرح الطالب على عنتر ممثل الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة بأن الجامعة ساهمت فى اندماجه فى كافة فعالياتها مما أثرى مهاراته.