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أخبار العالم

التحقيق مع طاقم السفارة الكويتية في كوبا.. لهذا السبب

الأحد 31/يناير/2021 - 06:03 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، أن الوزارة تجري تحقيقًا موسعًا مع طاقم سفارة الكويت لدى كوبا وذلك بشأن واقعة اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في البلاد. 

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر بالوزارة قولها: "القضية تتعلق بمشكلة قديمة، وأنه سبق للوزارة أن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق، بمن فيهم السفير".

وأضافت: "كان هناك خلافًا تجاريًا يخص مالك العقار، وبناء على التحقيق الذي أجري، تم اتخاذ عدد من القرارات بنقل بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة".

وأشارت المصادر إلى "خلاف داخلي بين أطراف في السفارة، اتخذت الوزارة ما يلزم من إجراءات في التعامل معه".

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