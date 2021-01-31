يوفيتش تابع اللقاء.. الإسماعيلي يتعادل مع الكهرباء وديا استعدادا لسموحة في الدوري |صور

تعادل فريقا الإسماعيلى والكهرباء بهدف لكل منهما خلال المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.





جاءت الودية بناء على طلب من المدير الفنى الجديد للفريق دراجان يوفيتش، من أجل متابعة باقى عناصر الفريق التى لم تشارك في مواجهة بيراميدز بمسابقة الدورى المحلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.





تقدم فريق الكهرباء من ركلة جزاء قبل أن يتعادل شكرى نجيب للدراويش فى الشوط الأول.





كان الأداء متوسطا من جانب الفريقين إلا أن الإسماعيلى كانت له السيطرة الأكبر على مجريات اللقاء.





وبدأ الفريق بتشكيل ضم .. محمد مجدى .. حارس مرمى





الدفاع .. رضوان الشريفى ، هاشم ، كاستيلو ، نادر رمضان





الوسط .. عماد حمدى ، عمر الوحش ، مدحت فقوسة ، وجيه عبد الحكيم ، شكرى نجيب





الهجوم .. بنسون شيلونجو





وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد مصيلحى ، محمد مخلوف ، مصطفى فارس ، محمد فوزى حارس المرمى ، محمد الضرف.





وفضل الجهاز الفنى خوض الخماسى الجديد حسين السيد ومصطفى الزنارى ومحمد حسن وأحمد العش وعبد الله جمعة تدريبات خفيفة.