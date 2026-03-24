بعد التوترات الجيوسياسية.. هل يعود الذهب للصعود مجددًا؟

تشهد أسعار الذهب تحركات مستمرة تعكس حالة الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث يظل المعدن النفيس أحد أهم أدوات التحوط التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين. وفي ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم، ومع تزايد الترقب لقرارات سياسية واقتصادية مؤثرة، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ آمن، رغم تقلبات الأسعار بين الصعود والهبوط.

خلفية عن المشهد الاقتصادي والجيوسياسي

تأثرت أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة بعدة عوامل، أبرزها التوترات في مناطق النزاع، خاصة في الشرق الأوسط، إلى جانب القرارات السياسية الأمريكية المتعلقة بالأمن والطاقة.

وقد ساهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء أي استهداف محتمل لبعض المنشآت الإيرانية في تهدئة نسبيّة للأسواق، ما انعكس على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

وفي الوقت ذاته، تترقب الأسواق أي إشارات تتعلق بالمفاوضات السياسية أو الاتفاقات المحتملة، إذ يؤدي تراجع التوترات عادة إلى انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن، مقابل زيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

تطورات أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا خلال تعاملات الثلاثاء 24 مارس 2026، بعد موجة تراجع سابقة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 170 جنيهًا. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: نحو 7771 جنيهًا

عيار 21: حوالي 6800 جنيه

عيار 18: نحو 5828 جنيهًا

الجنيه الذهب: حوالي 55200 جنيه

وتختلف الأسعار النهائية في محلات الصاغة باختلاف قيمة المصنعية، التي تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه للجرام حسب التصميم والموقع الجغرافي.

الأسعار العالمية وتأثيرها

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب مستويات تقارب 4408 دولارات، مدعومة بحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، إلى جانب توقعات المستثمرين بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم. وغالبًا ما ترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية مع قوة الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين.

الذهب كملاذ آمن

يُعد الذهب من أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى صحية. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الحفاظ على القيمة على المدى الطويل، وعدم ارتباطه المباشر بأداء الحكومات أو الشركات، إضافة إلى كونه أصلًا ماديًا ملموسًا.

وفي أوقات التوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات المسلحة أو التهديدات الأمنية، يرتفع الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر، ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أسعاره عالميًا. وعلى العكس، في فترات الاستقرار النسبي أو تحسن المؤشرات الاقتصادية، قد يتراجع الإقبال عليه لصالح استثمارات أخرى ذات عوائد أعلى.

تحليل الاتجاهات الحالية

تشير التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى حالة من التوازن النسبي بين العوامل الداعمة للارتفاع والعوامل الضاغطة على الأسعار. فمن جهة، لا تزال التوترات الجيوسياسية والتوقعات الاقتصادية غير المستقرة تدعم الطلب على الذهب. ومن جهة أخرى، فإن أي بوادر تهدئة أو اتفاقات سياسية قد تقلل من هذا الطلب مؤقتًا.

كما تلعب السياسات النقدية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا، بينما يدعم خفض الفائدة أو توقع خفضها ارتفاع الأسعار.

وفي ظل المشهد العالمي المتغير، يظل الذهب عنصرًا أساسيًا في معادلة الاقتصاد والاستثمار، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. ومع استمرار التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية، من المرجح أن يظل المعدن النفيس محتفظًا بمكانته كملاذ آمن، مع استمرار تأثره بالعوامل الدولية والمحلية التي تشكل اتجاهات الأسواق في المرحلة المقبلة.