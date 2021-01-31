هيئة الدواء تكشف تفاصيل منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا.. فيديو

قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إن رخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الطبية تعتبر إجراء استثنائي يطبق في حالات الطوارئ.





وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من الاستخدام الطارئ للمستحضرات الطبية هو توفير المستحضرات الطبية والحيوية بغرض علاجي أو وقائي.





وأشار إلي أن هذه المستحضرات تكون غير مسجلة، ولذلك يتم استخدام أقصر الطرق لتوفيرها للسوق المحلي، موضحا أن هناك متطلبات لحصول الشركة على رخصة الاستخدام الطارئ، وأولها تقديم طلب للحصول على الرخصة، وتقديم كشف بالمتطلبات التي توفرها الشركة، ويتم تقييم المستحضر للتأكد من جودته وفعاليته.





أوضح رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أنه تم إصدار تراخيص طارئة لنوعين من اللقاحات، وهما لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينيكا، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية لها دور كبير في التأكد من جودة وفاعلية المستحضر.



