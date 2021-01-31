شكرا مصر.. مدرب إسبانيا: سعداء بالحصول على الميدالية البرونزية في مونديال اليد

أعرب "جوردي ريبيرا"، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية رغم رغبته في التواجد بالمباراة النهائية.





وحسم منتخب إسبانيا البرونزية الثانية في تاريخه بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 35-29 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





وقال "ريبيرا"، في المؤتمر الصحفي، "في البداية أبارك لمنتخب فرنسا على الأداء، أهنيء فريقي على الميدالية البرونزية والمستوى الذي ظهر عليه في المباراة".





وأضاف "لعبنا بطولة جيدة جدا وكنا نتمنى الوصول إلى النهائي لكن في النهاية سعداء بالميدالية البرونزية".





وأوضح "تعادلنا المباراة الأولى أمام البرازيل لكن بعد ذلك قدمنا مستويات رائعة كان أخرها اليوم أمام فرنسا".





وتابع "طوال الـ 60 دقيقة أمام فرنسا كان الأداء جيدا وسعيد بذلك جدا، لقد قدم اللاعبون أداءً أكثر من رائع في الهجوم والدفاع بالإضافة لتألق رودريجو كوراليس حارس المرمى.





واختتم تصريحاته بالقول "في النهاية أود أن أشكر اللجنة المنظمة والحكومة المصرية على تنظيم تلك البطولة الرائعة والاستضافة الجيدة، وأفراد اللجنة المنظمة الذين عملوا على مساعدتنا بقدر استطاعتهم".





فيما قال أليكس دوشجباييف لاعب إسبانيا: "قدمنا بطولة جيدة جدا وخسرنا مباراة واحدة بفارق هدف يف النهاية".





وتابع "مستوانا كان رائعا طوال البطولة ولم نستحق الخروج بدون ميدالية".





واختتم تصريحاته "بعد عودتنا سنبدأ الإعداد لأولمبياد طوكيو ونسعى لتقديم أداء أفضل هناك".



